В Житомире под ракетный удар попал частный сектор
Один из домов уничтожен полностью. В больнице, расположенной рядом, выбиты окна и двери.
В городе Житомир вечером во вторник, 1 марта, вражеские войска запустили ракету Калибр по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, однако попали в жилые дома. Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Как указано, вследствие авианалета повреждены дома в частном секторе. Спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.
По словам мэра города Сергея Сухомлина, один из домов уничтожен полностью. В больнице, расположенной рядом, выбиты окна и двери. Число жертв уточняется.
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