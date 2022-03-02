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В Житомире под ракетный удар попал частный сектор

Один из домов уничтожен полностью. В больнице, расположенной рядом, выбиты окна и двери.
В Житомире под ракетный удар попал частный сектор

В городе Житомир вечером во вторник, 1 марта, вражеские войска запустили ракету Калибр по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, однако попали в жилые дома. Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как указано, вследствие авианалета повреждены дома в частном секторе. Спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.

По словам мэра города Сергея Сухомлина, один из домов уничтожен полностью. В больнице, расположенной рядом, выбиты окна и двери. Число жертв уточняется.

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