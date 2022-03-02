Киев просит о гуманитарной помощи для Донбасса

Власти признают, что ожидали более реальной поддержки и помощи от международных гуманитарных структур.

В связи с военными действиями на Донбассе образовалась катастрофическая гуманитарная ситуация. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге во вторник, 1 марта.

"Враг избрал путь террора по отношению к гражданскому населению. Здесь я имею в виду прежде всего Донецкую и Луганскую область: города Волноваха, Северодонецк, другие - под тотальным, уничтожающим огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа", - сказала она.

Верещук подчеркнула, что оккупанты не дают гуманитарных коридоров, но международно признанный нейтральный статус Красного креста, ООН, ОБСЕ дают им больше безопасности, чем украинским структурам.

"Поэтому обращаюсь к упомянутым международным гуманитарным структурам. Я понимаю, что вы переживаете за безопасность своего персонала. … Но именно ваш международно признанный нейтральный статус позволяет вам выполнять ту гуманитарную работу, в том числе для которой вы собственно были созданы. Не всю гуманитарную работу вы можете делать, сидя во Львове", - подчеркнула она.

В случае, если упомянутым организациям не дадут выполнить свои обязательства, министр призывает "четко, официально и недвусмысленно об этом заявить на весь мир - кто именно не дает вам выполнять ваш гуманитарный мандат", и просит хотя бы предоставить автотранспорт, чтобы украинцы сами смогли выполнить эту работу.

"Должна признать, что мы ожидали более реальной поддержки и помощи от международных гуманитарных структур", - признала Верещук.

Напомним, накануне глава Донецкой обласной госадминистрации Павел Кириленко сообщил, что город Волноваха почти полностью уничтожен.