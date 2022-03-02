Летчики ВСУ сбили вражеские самолет и вертолет

Воздушные силы нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям.

За сутки 1 марта украинская армия сбила вертолет и самолет захватчиков, а также нанесла несколько авиаударов по колоннам военной техники. Об этом сообщает командование ВС ВСУ.

"Воздушные Силы сопротивляются оккупантам во всех авиационных гарнизонах. За текущие сутки, 1 марта, силами противовоздушной обороны вида, а именно зенитным ракетным подразделением, уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент сбития двух российских вертолетов. Предположительно, удары были нанесены с земли.