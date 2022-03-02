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Николаевская область полностью под контролем Украины - глава ОГА

Глава региона восхитился местными жителями, которые голыми руками останавливали колонны российской техники.
Николаевская область полностью под контролем Украины - глава ОГА

На вечер вторника, 1 марта, все населенные пункты Николаевской области находятся под контролем Украины. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким.

"Добрый вечер! Мы из Украины! Я восхищен и горжусь каждым! Наши люди преградили путь техники. Голыми руками останавливали! В Баштанке и Снегиревке гражданские взяли в плен и разоружили русских военных! Орки от них бежали конно-пешим способом, покидали технику, жгли ее. Итог: Все населенные пункты под нашим контролем!", - написал он.   Напомним, накануне Ким за уничтожение военной техники противника пообещал награждение в размере 1000 долларов.  
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