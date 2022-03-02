Залужный озвучил варианты действий для оккупантов

Генерал предложил захватчикам два варианта: либо сдаться украинским военным, либо погибнуть на нашей земле.

У российских военных, которые пришли с войной в Украину, есть два выхода: либо сдаться, либо умереть. Украинцы будут защищать свою землю до последнего. Об этом в ночь на среду, 2 марта, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Весь мир видит, как государство-агрессор Российская Федерация ведет кровавую войну против Украины, используя дальнюю и оперативно тактическую авиацию с применением высокоточного оружия дальнего действия. В прицеле русских оккупантов - мирные города, но они хладнокровно нажимают на спусковой механизм, что делает их военными преступниками", - отметил генерал.

При этом он подчеркнул, что ВСУ дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения.

По данным Залужного, во вторник в боях с захватчиками на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа, в Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ.

"У российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться. Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", - резюмировал главнокомандующий.

Напомним, по итогам предыдущего дня в Генштабе ВСУ сообщили, что враг не может воевать с готовым к тотальному сопротивлению украинским народом.