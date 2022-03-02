Военные и силы теробороны уничтожили десятки танков, БТР и градов. Однако один из городов враг смог занять.

На территории Сумской области вечером во вторник, 1 марта, с помощью ударного дрона Bayraktar уничтожено две колонны российской техники. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.

По его словам, возле села Пустовойтовка Роменского района обезврежена стоянка техники врага, где насчитывалось около 80 единиц, половина из которых - грады.

Кроме того, вблизи села Бишкинь была уничтожена еще одна колонна - около 100 единиц, - которая растянулась на два километра. Здесь стояли в основном танки и БТР.

"Сумщина -северный форпост Украины! Оборона Сумщины - это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе", - написал Живицкий.

Cмотрите фотогалерею: В Сумской области уничтожено 180 единиц техники врага

В то же время губернатор сообщил, что в Ахтырском районе в город Тростянец в 1:03 среды с разных сторон зашли три русских колонны и полностью заняли город. Захватчики снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею. В городе почти все линии электропередачи повреждены, разбиты дороги.

"Русские ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал здесь некий штаб", - информировал Живицкий.

Напомним, накануне вечером глава Сумской области выступил с просьбой помочь региону защититься от нашествия российской армии и военной техники - Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов.

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