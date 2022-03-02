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Белорусские войска находятся у границы с Украиной

Заметно движение колон автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск, отметили в Минобороны.
Белорусские войска находятся у границы с Украиной

Существует возможность, что Беларусь поддержит российских захватчиков в российско-украинской войне и будет способствовать достижению целей оккупантов. Об этом сообщили в ночь на среду, 2 марта, в Минобороны Украины.

"Отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения, максимально приближенных к государственной границе Украины. В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, заметно движение колон автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

"Республика Беларусь, являясь сателлитом РФ, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружении противника", - напомнили в ведомстве и подчеркнули, что с первого дня войны с территории этого государства систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине.

Как сообщали украинские разведчики, Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украине, которые сейчас находятся возле границ с Украиной. При этом в Киеве допустили превентивный удар по республике.

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