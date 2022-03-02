Оккупанты заняли город Тростянец

Русские ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью, рассказал глава ОГА.

В Ахтырском районе Сумской области в ночь на среду, 2 марта, российские войска вяли город Тростянец. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.

По его словам, в населенный пункт в 1:03 среды с разных сторон зашли три русских колонны и полностью заняли город. Захватчики снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею. В городе почти все линии электропередачи повреждены, разбиты дороги.

"Русские ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал здесь некий штаб", - информировал Живицкий.

Напомним, в ходе наступления захватчиков на Сумскую область украинские защитники с помощью ударного дрона уничтожили две их колонны. Число поврежденной или сожженной техники составляет около 180 единиц.