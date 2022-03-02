МОЗ договаривается о гуманитарных коридорах

Киев запрашивает помощь в организации доставки лекарств и продуктов в учреждения здравоохранения и социальные учреждения.

Украинские власти ведут переговоры с международными организациями о гуманитарных коридорах для доставки лекарств и продуктов в места боевых действий, где наиболее сложная ситуация. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил глава минздрава Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

"Вице-премьер Ольга Стефанишина на постоянной связи, я постоянно общаюсь ежедневно с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге для того, чтобы были организованы гуманитарные коридоры, для того, чтобы мы могли доставить лекарства, продукты в учреждения здравоохранения и социальные учреждения", - сказал министр.

Он отметил, что Киеву нужна помощь в этом вопросе, поскольку в Чернигове в течение трех дней из-за действий российских террористов оказался отрезанным от поставки психоневрологический диспансер, из-за отключения электричества страдают больницы в Мариуполе, однако захватчики не пропускают "скорые" машины с лекарствами и продуктами.

Напомним, накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала международные гуманитарные структуры, такие как Красный Крест, ООН и ОБСЕ, выполнить свои обязательства и оказать гуманитарную помощь наиболее пострадавшим от войны районам.