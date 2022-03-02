Под Харьковом ВСУ захватили шесть новейших российских танков - журналист

Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами. Кроме них, наши бойцы взяли еще и топливозаправщик.

Вблизи Харькова механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою во вторник, 1 марта, захватил шесть новейших российских танков Т-80БВМ. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, без вооружения осталась 200-я мотострелковая бригада ВС РФ, которой командует полковник Денис Курило. Два вражеских батальона разгромил один батальон ВСУ, который использовал ПТРК Javelin.

"Танки хозяйственный комбат все забрал, и скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили ещё и топливозаправщик", - уточнил Бутусов.

Он сообщил, что танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами.