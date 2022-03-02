В Сети показали последствия атаки на Бородянку

В поселке разрушены дома, дороги, железнодорожная станция. В огне и руинах весь населенный пункт.

Обнародованы видео последствий боев в поселке Бородянка Киевской области. Ролики появились в Сети утром в среду, 2 марта.

"Пришел к нам "русский мир", - говорит очевидец, показывая полностью уничтоженный населенный пункт.

Напомним, в субботу захватчики также обстреливали поселок. Артиллерийский снаряд попал в дом полицейского: погибла семья из шести человек.