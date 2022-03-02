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Отправь Путина на Юпитер: Минцифры запустило флешмоб

Собранные средства будут направлены на армию и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.
Отправь Путина на Юпитер: Минцифры запустило флешмоб

Министерство цифровой информации в Украине запускает портал по сбору средств для восстановления страны и предлагает поддержать всемирный флешмоб Отправь Путина на Юпитер. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Пожертвуйте 99 грн или $2,99 на портале. Счет принадлежит Государственному предприятию Дія, а средства будут направлены на армию и восстановление инфраструктуры с публичным отчетом на сайте Минцифры", - говорится в сообщении.

 

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