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Ракетный удар по Житомиру: под завалами домов находятся люди

В Житомире продолжаются аварийно-спасательные работы. 12 человек уже спасены, из них шестеро детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов.
Ракетный удар по Житомиру: под завалами домов находятся люди

В ГСЧС уточнили информацию о последствиях воздушного удара в Житомире: по состоянию на утро среды, 2 марта, подтверждена гибель двоих человек, еще 16 получили травмы.

Спасены 12 человек, из них шестеро детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Отмечается, что в завалах поврежденных частных жилых домов, вероятно, находятся люди. От ГСЧС на месте работают 95 человек.

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