Ракетный удар по Житомиру: под завалами домов находятся люди

В Житомире продолжаются аварийно-спасательные работы. 12 человек уже спасены, из них шестеро детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов.

В ГСЧС уточнили информацию о последствиях воздушного удара в Житомире: по состоянию на утро среды, 2 марта, подтверждена гибель двоих человек, еще 16 получили травмы.

Спасены 12 человек, из них шестеро детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Отмечается, что в завалах поврежденных частных жилых домов, вероятно, находятся люди. От ГСЧС на месте работают 95 человек.