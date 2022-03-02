Атака на Харьков: глава ОГА рассказал о ситуации

Противник уже сутки обстреливает позиции обороны города. В городе пожары, по предварительным данным погиб 21 человек.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил в Facebook, что войска РФ в течение 1 марта постоянно обстреливали позиции обороны Харькова с помощью авиации, реактивной артиллерии и стрелкового оружия.

Во второй половине дня северо-восточные и северные районы города атаковали механизированные подразделения врага.

"Все атаки отражены, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны", – подчеркнул Синегубов

Подразделения теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника, одна из которых при попытке выйти из города атаковала военный госпиталь.

"Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился", – уточнил глава ОГА.

Кроме того, ночью российские СУ 25 атаковали Чугуев (Башкировка и аэродром) и Харьков (ТЭЦ 5, танковое училище на Полтавском пути, общежитие на Клочковской).

Отмечается, что пожар в результате авианалета еще ликвидируется, идет детонация снарядов.

Также Синегубов рассказал о гуманитарной ситуации в городе. По его словам, 1 марта в город заехали 12 грузовиков с продуктами и питьевой водой.

По предварительным данным, в результате вражеских атак погиб 21 человек и 112 пострадали. Цифры будут уточняться.