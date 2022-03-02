Вторжение РФ: оперативная обстановка на утро 2 марта

Украинские военнослужащие на некоторых направлениях остановили российских оккупантах.

ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами. Пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook рассказал про ситуацию на утро 2 марта.

На Подольском направлении оккупанты пытаются продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы блокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до 3 БТГр оккупантов. На Северском направлении оккупанты пытаются блокировать Киев с северо-востока.

Вражеские войска пытаются удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении враг продолжает наступательную операцию в направлении Краснограда и на Изюм. На Донецком направлении оккупанты пытаются блокировать Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах н.п. Скадовск, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка.

Читайте также: Оккупанты прятались в фурах АТБ, был бой в Николаеве

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские военнослужащие на некоторых направлениях остановили российских оккупантов, нанеся им серьезные потери в личном составе и военной технике.

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.