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"Холодноярцы" на отдельных участках оттеснили врага к границе с РФ

Украинские военнослужащие разбили вражеские колонны и забрали у российских войск много техники.
"Холодноярцы" на отдельных участках оттеснили врага к границе с РФ

Украинские подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили войска РФ к государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото позже", - говорится в сообщении.

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