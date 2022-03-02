"Холодноярцы" на отдельных участках оттеснили врага к границе с РФ
Украинские военнослужащие разбили вражеские колонны и забрали у российских войск много техники.
Украинские подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили войска РФ к государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба бригады.
"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото позже", - говорится в сообщении.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: