РФ уже потеряла в Украине более 5,8 тыс солдат

Потери противника уточняются, не всегда можно сразу получить точную информацию.

За первые шесть дней войны в Украине Россия потеряла более 5 840 человек убитыми и ранеными. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Сухопутных сил ВСУ.

Украинские военнослужащие за первые шесть дней после вторжения России уничтожили 211 танков и 862 боевых бронированных машин оккупантов, 85 артиллерийских систем, 40 РСЗО, 9 средств ПВО, 30 самолетов, 31 вертолет, 355 автомобильной техники, 2 катера, 60 цистерн с топливом, а также 3 беспилотника.

Потери противника уточняются, не всегда можно сразу получить точную информацию.

ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами в разных областях. Враг подошел к Киеву, Херсону, Харькову, Мариуполю, Сумам.

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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