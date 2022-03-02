НБУ разрешил снятие наличной валюты в эквиваленте до 30 тысяч грн в сутки

Нацбанк с момента введения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за рубежом.

Национальный банк Украины одобрил снятие наличной валюты в эквиваленте до 30 тысяч гривен в сутки. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также регулятор предусмотрел возможность использования платежных карт за рубежом для расчетов и получения наличных, добавив их в перечень исключений к запрету.

Указывается, что Нацбанк с момента введения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за рубежом.

"Национальный банк также запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории РФ и Республики Беларусь. Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, расчеты и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем", - говорится в сообщении.

Напомним, Нацбанк открыл счет для гумпомощи украинцам. Иностранцы и украинцы могут перечислить на счет благотворительную помощь пострадавшим от войны.