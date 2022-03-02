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В Польшу из Украины выехало уже около 500 тысяч беженцев – экс-посол

С 24 февраля в Польшу выехали около полумиллиона украинцев. Основной наплыв схлынул, но ситуация по-прежнему сложная.
В Польшу из Украины выехало уже около 500 тысяч беженцев – экс-посол

С начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля в Польшу прибыло уже около полумиллиона украинцев. Об этом сообщил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Основной наплыв беженцев уже схлынул, хоть ситуация на границе с Польшей продолжает оставаться сложной", - рассказал Дещица в эфире UAразом.

Тем временем парламент Канады инициирует отмену виз для украинских беженцев. Большинство членов парламентского комитета поддержали эту инициативу, однако решение останется за правительством.

А Wizz Air для беженцев из Украины предоставит 100 тысяч бесплатных билетов.

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