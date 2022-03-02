88% украинцев верят, что Украина отразит нападение РФ, - опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев 1 марта 2022 года.

88% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение РФ, а 93% украинцев полностью поддерживают президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Социологической группы "Рейтинг", который провели 1 марта 2022 года.

Только 10% украинцев, согласно опросу, не уверены, что наша страна сможет отразить нападение России.

Кроме того, 98% украинцев поддерживают деятельность Вооруженных сил Украины, 84% респондентов поддерживают действия председателей областных государственных администраций.

80% украинцев готовы защищать территориальную целостность Украины с оружием в руках. 90% опрошенных, думая о ситуации в стране, выражают надежду, а 5% - испытывают разочарование.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, Россия за первые шесть дней войны в Украине потеряла более 5 840 человек убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное фото / ratinggroup.ua

Иллюстративное фото / ratinggroup.ua