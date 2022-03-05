Резников: Армию РФ ожидает "логистический коллапс"

Сопротивление украинцев изменило военную тактику России и теперь наиболее уязвимо украинское небо, подчеркнул глава Минобороны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что десятый день Украина защищает мир и сопротивляется "российским террористам". Об этом он написал в Facebook 5 марта.

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"Благодаря всему нашему народу планы Кремля за двое суток покорить украинцев, захватить крупные города, сместить руководство государства и присоединить Украину к России провалились", – подчеркнул он. По словам Резникова врегу удалось продвинуться на отдельных направлениях, однако он контролирует только небольшую территорию. "Учитывая снижение темпов наступления и сопротивление украинцев, Россия меняет тактику. На сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляется бомбардировка городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной как атомные и гидроэлектростанции", – отметил глава Минобороны. Министр восхитился силой украинцев в Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, Херсоне, где ситуация остается самой сложной. Также Резников охарактеризовал обстановку по основным направлениям и заверил, что ВСУ "контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага". Основные усилия армии РФ сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных населенных пунктах. Защитники столицы продолжают отражение наступления врага. На Волынском направлении положение без существенных изменений. На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону, украинские войска удерживают позиции. В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское в Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен. На Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев. На Приморском направлении наши ВСУ прикрывают морское побережье и выполняют задачи по недопущению оцепления города Николаев. Воздушные Силы ВСУ продолжают ведение систематических боевых действий, благодаря чему российские захватчики уже потеряли 39 самолетов и 40 вертолетов. "Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводам", – указал Резников. Ранее в Генштабе сообщили, что части и подразделения захватчиков деморализованы, а солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен. На 5 марта войска РФ потеряли 269 танков, 40 вертолетов и 39 самолетов. Число погибших российских солдат превысило 10 тысяч человек.