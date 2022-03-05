В Украине запускают сайт для иностранных военных-добровольцев

Сайт будет содержать всю информацию для граждан государств, которые хотят присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.

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В Украине запускается сайт fightforua.org для иностранцев, желающих помочь ВСУ в войне против России. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в Офисе президента. Как указано, сайт должен заработать в ближайшее время. Он будет содержать всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, которые хотят присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины. В ОП напомнили, что сейчас введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в легион, кроме граждан государства-агрессора. Так, чтобы присоединиться к Интернациональному легиону, необходимо обратиться в посольство Украины в своем государстве и пройти собеседование в посольстве с атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом. Далее подается заявка на призыв в ВСУ на добровольную военную службу по контракту. Потом легионер получит инструкцию по путешествию по Украине, необходимые документы и оборудование. При необходимости дипломаты окажут помощь в пути. Рекомендуется, если есть, взять с собой военный комплект, например одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и т.д. Как сообщалось, в Украину уже направляются первые из 16 тысяч иностранных добровольцев, которые помогут бороться с Россией.