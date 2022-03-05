В Белой Церкви при авиаударе разрушен частный сектор
Вследствие вражеской атаки разбиты несколько жилых домов. Под завалами находятся люди.
В городе Белая Церковь Киевской области утром в субботу, 5 марта, российская армия обстреляла ракетами частный сектор. Число жертв уточняется. Фото и видео последствий авиаудара обнародованы в Сети.
Вследствие атаки сильно повреждены несколько домов. По словам автора видео, под завалами есть люди.Как сообщалось, вчера вследствие авиаудара по Житомиру было разрушено здание школы. Обошлось без пострадавших.
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