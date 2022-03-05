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Воевать против РФ из-за границы вернулись более 66 тысяч мужчин – Резников

На защиту Украины из других стран прибыло 66 224 человек - еще 12 боевых и мотивированных бригад.
Воевать против РФ из-за границы вернулись более 66 тысяч мужчин – Резников

В Украину из-за границы воевать против российской армии вернулось свыше 66 тысяч мужчин. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"66 224. Именно столько мужчин на данный момент вернулись из-за границы, чтобы защитить свою страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад", - написал он в Twitter.

Министр также обратился к украинцам, сказав, что "мы непобедимы".

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