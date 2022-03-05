Кулеба требует новых санкций против России

Российские военные стремятся нанести максимальный ущерб гражданскому населению, за это должны быть новые санкции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мир усилить санкции против РФ, в частности отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, закрыть криптолазейки и разорвать все связи с РФ. Об этом он в субботу, 5 марта, написал в Twitter.

"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам", - написал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что санкции должны усилиться.

"Отключите Сбербанк от SWIFT. Нефтяное эмбарго. Закройте порты для российских кораблей. Закройте криптолазейки. Разорвать все связи", - потребовал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Киев призывает людей во всем мире требовать закрытия неба над Украиной.