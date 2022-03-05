В Ирпене оккупанты взорвали железную дорогу
В городе Ирпень Киевской области российские войска взорвали железнодорожные пути. Теперь эвакуация из города на поездах невозможна. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
По его словам, власти вывезут людей на автобусах.
"Оккупанты взорвали железнодорожные пути! Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (мост с. Романовка) там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев", - говорится в сообщении.
Маркушин напомнил, что из города и близлежащих населенных пунктов эвакуируют на столичный железнодорожный вокзал детей, женщин и пожилых людей.
Согласно фото, из-за поврежденных путей несколько вагонов эвакуационного поезда сошли с рельсов.
Напомним, в Ирпене продолжаются боевые действия. На улицах слышны выстрелы. Власти города проводят эвакуацию.