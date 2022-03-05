В Ирпене оккупанты взорвали железную дорогу

Людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала, призывают перейти к Новоирпенской трассе (мост с. Романовка), чтобы сесть на автобусы в Киев.

В городе Ирпень Киевской области российские войска взорвали железнодорожные пути. Теперь эвакуация из города на поездах невозможна. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, власти вывезут людей на автобусах.

"Оккупанты взорвали железнодорожные пути! Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (мост с. Романовка) там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев", - говорится в сообщении.

Маркушин напомнил, что из города и близлежащих населенных пунктов эвакуируют на столичный железнодорожный вокзал детей, женщин и пожилых людей.

Согласно фото, из-за поврежденных путей несколько вагонов эвакуационного поезда сошли с рельсов.

Напомним, в Ирпене продолжаются боевые действия. На улицах слышны выстрелы. Власти города проводят эвакуацию.