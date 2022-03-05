Британская финтех компания запретила денежные трансферы в Беларуси и РФ

Финансовый стартап остановил с полудня 4 марта банковские переводы в/из России и Беларуси.

Британская финансовая технологическая компания Revolut прекратила проводить деньги из Беларуси и России и обратно. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Мы внимательно следим за ситуацией в России и Беларуси. В свете последних событий решили остановить банковские переводы в/из России и Беларуси с полудня 4 марта", - говорится в сообщении Revolut.

Остальные направления переводов открыты.

В компании добавили, что война в Украине "разбила им сердце".

"Многие, возможно, уже знают, что один из наших соучредителей - украинец, но, возможно, не всем известно, что некоторые наши сотрудники также базируются в Украине", - указывается на сайте.

На днях Revolut открыл возможность отправлять мгновенные бесплатные пожертвования в пользу украинского Красного Креста для клиентов из Великобритании, Литвы, Ирландии, Польши, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии и Сингапура.

По словам главы финтехстартапа Revolut Николая Сторонского, только за первые сутки сумма пожертвований превысила миллион фунтов. С тех пор в этот список добавили еще 17 стран, он будет расширяться и дальше.

Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.