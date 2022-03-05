Зеленский: Мы уже думаем о будущем

Глава государства выразил надежду, что скоро власти смогут обратиться к уехавшим согражданам с призывом возвратиться домой.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 5 марта, выступил с очередным видеообращением.

Так, глава государства выразил уверенность, что скоро власти Украины смогут обратиться к украинским беженцам с призывом вернуться домой.

"Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - сказал он.

По словам Зеленского, руководство страны уже думает о будущем: "Как восстановить наши города, восстановить экономику. Уже есть договоренность о выделении Украине десятков миллиардов долларов на восстановление, и это только первые решения".

Он отметил, что украинская армия наносит оккупантам такие потери, "которых она не видела в самом страшном сне". Армия РФ не вышла на запланированные рубежи, но вышла на почти 10 тысяч убитых, добавил президент.

"Это страшно, это солдаты 18-20 лет, почти дети, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать и почему они на чужой земле. Россия могла дать им что-то другое, кроме смерти", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что власти делают все, чтобы договоренность с РФ о прекращении войны заработала: "Это одно из главных заданий на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе". Напомним, по последним данным ООН, с начала войны в Украине территорию страны покинули свыше 1,2 миллиона человек.