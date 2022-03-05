Санкции против РФ не будут сняты, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины – депутат Европарламента

В Европе не собираются отменять санкции против РФ, пока Россия не прекратит агрессию против Украины, речи не идет даже об их смягчении. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, передает издание Гордон.

"То, что мы видим в Украине, – российская агрессия только усиливается. Российская сторона бомбит и разрушает украинские города, она убивает невинных людей, пытаясь захватить всю Украину. С учетом этого я вижу только один путь: санкции должны быть усилены, и я уверен, они будут усилены. Поэтому любые разговоры об ослаблении, смягчении или отсрочке санкций – это принятие желаемого за действительное. И я могу сказать вам, что это не на повестке дня, и российская сторона должна проснуться и принять эту реальность", – заявил политик.



Он напомнил, что Евросоюз не отзывал и не отменял свои санкции по Крыму, поскольку он до сих пор находится под оккупацией.



"У нас есть очень четкая политика: пока хоть один российский солдат и оккупационная власть находится и остается на украинской земле, мы не можем снять никаких санкций. Москва должна это ясно понимать, и российское общество должно это ясно понимать. Дело не только в правительстве, российское общество должно столкнуться с новой реальностью: что им не рады в Европе и им не рады в цивилизованном мире", – сказал европарламентарий.

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