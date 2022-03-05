За сутки госграницу Украины на западном участке пересекли 118 тысяч человек

Все пункты пропуска на западной границе работают круглосуточно. В Украину за прошедшие сутки вернулись более 11 тыс. украинцев.

Государственную границу Украины за сутки 4 марта на западном участке пересекли более 118 тысяч человек и более 13,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Данные показатели свидетельствуют об увеличении пассажиропотока, по отношению к 3 марта, примерно на 30 тысяч человек! За границу выбыли более 104 тысяч человек, в Украину прибыло более 14 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что большинство граждан выбирают для пересечения границы с ЕС пункты пропуска на польском участке – ими воспользовались около 90 тысяч человек. Из них покинули Украину 82 тысячи человек.

Для быстрого пересечения границы рекомендуется воспользоваться пунктами пересечения на границе с Венгрией, они менее загружены (почти пусты), а также со Словакией и Молдовой.

Все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.

Также сообщается, что в Украину за прошедшие сутки вернулись более 11 тысяч украинцев.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что воевать против РФ из-за границы вернулись 66 224 мужчин.