Глава Киевской ОГА назвал самые опасные направления в регионе

На территории области захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.

На сегодня наиболее опасными направлениями в Киевской области являются север и северо-запад. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил глава региона Алексей Кулеба.

Речь идет о Житомирской трассе, районе Буча - Ирпень - Гостомель, Макарове и северной части Вышгородского района.

"Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области", - информирует Кулеба.

Кроме того, в регионе идет борьба с диверсионными группами.

В то же время областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи по тяжелым направлениям, как только будет объявлен режим тишины, подчеркнул глава ОГА.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что за неделю на президента Украины Владимира Зеленского покушались три раза.

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