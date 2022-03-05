Госспецсвязи дала инструкцию на случай отключения вещания

Спутниковое телевидение, Youtube, ОТТ-сервисы и радио radioplayer.ua помогут жителям захваченных городов получать оперативную правдивую информацию.

В случае, если оккупанты отключили вещание украинских телеканалов, жители захваченных городов могут получить бесплатный доступ к ним несколькими способами. Об этом в субботу, 5 марта, информирует Госслужба специальной связи и защиты информации.

Так, продолжать получать правдивую информацию жители оккупированных населенных пунктов могут с помощью:

спутника : украинские телеканалы раскодированы на спутнике, доступ к вещанию бесплатный; для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система;

: украинские телеканалы раскодированы на спутнике, доступ к вещанию бесплатный; для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система; Youtube : если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый телеканал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео - качество (360р или 480р));

: если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый телеканал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео - качество (360р или 480р)); ОТТ-сервисы : на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы;

: на платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы; интернет-радио radioplayer.ua.

В Госспецсвязи напоминают, что продолжается Национальный телемарафон #UAвместе: ведущие национальные телеканалы UA:Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24, ТРК Киев объединились для того, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о войне в Украине.

Как сообщалось, в Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК Суспільне мовлення: Херсон и передающую станцию концерна РРТ, который входит в сферу управления Госслужбы спецсвязи и защиты информации. Враг запустил по ТВ свой контент.