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Херсонцы прогнали российских военных из города

Многотысячный митинг жителей Херсона вынудил российских оккупантов покинуть город. Уезжать им пришлось под украинским флагом.
Херсонцы прогнали российских военных из города

В соцсетях сообщают, что российские оккупанты покинули Херсон и публикуют соответствующее видео.

Также появились эпические кадры, как мужчина с украинским флагом взбирается на едущий танк и машет им к общему ликованию местных жителей.

Херсонцы отмечают, что ни на один митинг в городе ранее не собиралось столько людей, сколько пришло против российских военных.

Напомним, сегодня в Херсоне прошел масштабный митинг против российской оккупации. Военные стреляли в воздух, однако не смогли испугать херсонцев.

Как сообщалось, два дня назад российские военные полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации, а позже захватили телеканал.

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