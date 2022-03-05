Херсонцы прогнали российских военных из города
Многотысячный митинг жителей Херсона вынудил российских оккупантов покинуть город. Уезжать им пришлось под украинским флагом.
В соцсетях сообщают, что российские оккупанты покинули Херсон и публикуют соответствующее видео.
Также появились эпические кадры, как мужчина с украинским флагом взбирается на едущий танк и машет им к общему ликованию местных жителей.
Херсонцы отмечают, что ни на один митинг в городе ранее не собиралось столько людей, сколько пришло против российских военных.
Напомним, сегодня в Херсоне прошел масштабный митинг против российской оккупации. Военные стреляли в воздух, однако не смогли испугать херсонцев.
Как сообщалось, два дня назад российские военные полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации, а позже захватили телеканал.
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