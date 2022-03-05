В Чернигове нашли обоих пилотов российского СУ-25

Местные жители задержали одного из летчиков вражеского штурмовика и нашли тело второго.

Жители Чернигова нашли катапультировавшихся пилотов со сбитого российского штурмовика. Соответствующее видео в субботу, 5 марта, появилось в соцсетях. Эту информацию подтвердил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Один из пилотов при приземлении погиб, второй, судя по подписи на шлеме, - по фамилии Красноярцев – выжил, хоть и был травмирован. Его задержали и оказали первую медицинскую помощь.

Напомним, сегодня под Черниговом украинская ПВО сбила российский штурмовик.

Ранее в сети появилось видео сбитого над Макаровом российского Су-25.