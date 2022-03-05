СБУ убила члена украинской переговорной делегации - СМИ
Сотрудники СБУ застрелили при задержании члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает УП со ссылкой на источники в силовом блоке и политических кругах
"Он уже покойник", - сообщил собеседник издания.
По данным источников издания в политических кругах, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.
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Позже в СМИ появилось фото застреленного тела, которое, как утверждается, принадлежит Кирееву.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что за неделю на президента Украины Владимира Зеленского покушались три раза.
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