СБУ убила члена украинской переговорной делегации - СМИ

Дениса Киреева подозревали в госизмене. У Службы безопасности были четкие данные, в частности телефонные разговоры.

Сотрудники СБУ застрелили при задержании члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает УП со ссылкой на источники в силовом блоке и политических кругах

"Он уже покойник", - сообщил собеседник издания.

По данным источников издания в политических кругах, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.

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Позже в СМИ появилось фото застреленного тела, которое, как утверждается, принадлежит Кирееву.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что за неделю на президента Украины Владимира Зеленского покушались три раза.

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