Российским солдатам обещали победный марш - пленник
СБУ обнародовала видео признания еще одного схваченного в плен оккупанта. Он также утверждает, что не знает, куда шел.
Российский оккупант, захваченный в плен нашими защитниками, рассказал о приказах начальства перед вторжением в Украину. Видео признания в субботу, 5 марта, обнародовала Служба безопасности Украины.
Как сообщается, пленный является солдатом-срочником из Екатеринбурга.
По словам захватчика, их руководство обещало им победный марш и скорое возвращение домой. Он утверждает, что солдат отправили на территорию Украины, "как слепых котят".
На видео оккупант призывает земляков выйти на протесты и прекратить войну.
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