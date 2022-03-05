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Российским солдатам обещали победный марш - пленник

СБУ обнародовала видео признания еще одного схваченного в плен оккупанта. Он также утверждает, что не знает, куда шел.
Российским солдатам обещали победный марш - пленник

Российский оккупант, захваченный в плен нашими защитниками, рассказал о приказах начальства перед вторжением в Украину. Видео признания в субботу, 5 марта, обнародовала Служба безопасности Украины.

Как сообщается, пленный является солдатом-срочником из Екатеринбурга.

По словам захватчика, их руководство обещало им победный марш и скорое возвращение домой. Он утверждает, что солдат отправили на территорию Украины, "как слепых котят".

На видео оккупант призывает земляков выйти на протесты и прекратить войну.

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