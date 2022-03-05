Военный РФ о нападении на Украину: Нам сказали по мирным городам стрелять

Захватчику, который в числе других попал в плен, дали возможность позвонить домой. В разговоре он рассказал, что находится в Украине.

В Сети в субботу, 5 марта, появилось видео, на котором российский солдат утверждает, что их отправили на войну и приказали стрелять, в том числе, по мирным городам.

Так, захватчику, который в числе других попал в плен, дали возможность позвонить домой. В разговоре он рассказал, что находится в Украине и что ВСУ взяли его в плен.

"Нас на войну отправили и ничего не сказали. Командование все знало, но ничего не сказало", - утверждает он.

По словам пленника, они находятся в зоне, которую обстреливают войска РФ: "Если погибнем, то от своих же".