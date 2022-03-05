Бренди PEUGEOT, CITROEN та OPEL надають безкоштовне сервісне обслуговування автомобілів державних та комунальних установ

В цей важкий для країни час ми, ТОВ «Пежо Сітроен Україна» та дилерська мережа брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL маємо зробити свій внесок в підтримку нашої країни

Саме тому, з 1 березня цього року і надалі ми впроваджуємо Програму технічної підтримки автомобілів брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL, що належать державним та комунальним установам нашої країни. Усі ремонтні роботи будуть проводитися за рахунок ТОВ «Пежо Сітроен Україна».

Дія програми поширюється на всі автомобілі, що знаходяться у державній та комунальній власності:

• Служба національної поліції,

• Швидка медична допомога,

• Аварійні служби;

• комунальні підприємства, що забезпечують безперебійне функціювання інфраструктури, тощо).



Програма технічної підтримки автомобілів передбачає УСІ ВИДИ РЕМОНТНИХ РОБІТ, що необхідні для забезпечення належного функціонування транспортного засобу.

Наша мета в першу чергу, оперативно привести до функціонального стану якомога більшу кількість автомобілів, які саме зараз виїжджають на дороги, щоб вони повернулися до виконання своєї роботи. Тому приорітет в ремонті та обслуговуванні буде надаватися автомобілям, ремонт яких безпосередньо впливає на безпеку під час експлуатації.

За посиланням та на фото нижче ви знайдете актуальний список дилерськіх центрів, які уже зараз готові вас прийняти та обсужити. Також, дізнайтесь по телефону гарячої лінії 0-800-500-104 про найближчого дилера, який працює.

Прохання – поширте данну інформацію серед працівників державних та комунальних структур, адже мобільність наших рятівників – наш пріоритет!

Слава Україні! Героям слава!

Бережіть себе та своїх рідних!