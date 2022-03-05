Под Херсоном ВСУ нанесли мощный удар - ОП

На южном направлении российские захватчики получили сильный удар от украинских военных. Их потери выясняются.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в субботу, 5 марта, украинские военные нанесли сильный удар по врагу в районе Херсона.

"Утром в районе Херсона наши вооруженные силы нанесли очень сильный удар по врагу и сейчас его потери выяснятся", - сказал Арестович в ходе брифинга.

Других подробностей удара он не сообщил.

В целом Арестович отметил, что утро субботу было относительно спокойным, а активных действий в субботу утром захватчики не проводили.

"Он (противник) делает отдельные тактические движения, призванные улучшить его позицию и обеспечить поставки. ВСУ контролируют эту ситуацию", - сказал Арестович

Он также отметил что украинские военные также улучшают собственные позиции и наносят отдельные контрудары – авиационные и артиллерийское поражение противника.

Напомним, по последним данным, общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 10 000 человек.

Также сообщалось, что под Харьковом ВСУ перешли в наступление. Сепаратисты из "ЛДНР" бросили своих "спасителей" в лице российской армии и возвратились домой.