В Чернигове сбитый самолет упал на жилой дом

После падения самолета в частном секторе Чернигова обнаружили три авиационные бомбы, население микрорайона эвакуируют.

В Чернигове сбитый российский самолет упал на частный дом. Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер UA в субботу, 5 марта.

В результате падения самолета на территории частного сектора обнаружены три авиационные бомбы ФАБ-500. Проводятся мероприятия по эвакуации населения из микрорайона.

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