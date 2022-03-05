В Чернигове сбитый самолет упал на жилой дом
После падения самолета в частном секторе Чернигова обнаружили три авиационные бомбы, население микрорайона эвакуируют.
В Чернигове сбитый российский самолет упал на частный дом. Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер UA в субботу, 5 марта.
В результате падения самолета на территории частного сектора обнаружены три авиационные бомбы ФАБ-500. Проводятся мероприятия по эвакуации населения из микрорайона.
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