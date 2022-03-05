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На Киевщине взяты в заложники пациенты психоневрологического интерната

Этот случай может стать очередным в ряде военных преступлений России, подчеркнул Алексей Кулеба.
На Киевщине взяты в заложники пациенты психоневрологического интерната

Российские военные захватили в заложники пациентов психоневрологическиого интерната в пгт Бородянка. В плену может находиться до 670 человек, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в субботу, 5 марта.

"По предварительным данным, сейчас в заведении находится более 500 пациентов. Из которых почти 100 – лежачие. Все они, вместе с персоналом – заложники нелюдей", – сказал Кулеба и добавил, что подходы к учреждению заминированы.

По его словам, информация пока проверяется, однако если она подтвердится – то этот случай станет очередным в ряде военных преступлений России.

Ранее глава Киевской ОГА назвал самые опасные направления в регионе. На территории области захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.

 

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