Армия Украины уничтожила техники РФ на $3 млрд

Украинские военные уничтожили 33 российских самолета, 37 вертолетов, более 250 танков и почти тысячу боевых бронированных машин.

Армия Украины в ходе войны уничтожила военной техники РФ на 3 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на оценку издания Forbes сообщает Нацгвардия в субботу, 5 марта.

"В ходе войны украинская армия уничтожила российскую военную технику на сумму 331,2 млрд рублей, или на около 3 млрд долларов. Среди этой техники 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). В частности, разрушенные танки стоили России $1 млрд, а ББМ - $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе - 1,1 млрд долларов", - сказано в сообщении.

Стоимость наведена приблизительно: Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах - 4 млн долларов, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.

В то же время пока неизвестно, какие самолеты были сбиты. Среди использующих РФ Су-25 за 11 млн долларов, Су-30 - 33 млн долларов, Су-34 - 36 млн долларов. ВСУ также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Вальковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по 86 млн долларов.

Напомним, что ранее в Николаевской области сбили четыре вертолета РФ. В сам Николаев заходит захваченная вражеская техника, горожан просят не паниковать. Также к городу подступают российские войска. ВСУ готовятся им дать отпор.

Также сообщалось, что в Чернигове сбитый самолет упал на жилой дом. После падения самолета в частном секторе Чернигова обнаружили три авиационные бомбы, население микрорайона эвакуируют.