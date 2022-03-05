Арестович обратился к теробороне из-за блокирования транзита на дорогах

Силы территориальной обороны практически парализовали движение по дорогам, сказал Арестович и пояснил, что это уже огромная проблема на уровне государства.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к учстникам Сил территориальной обороны западных областей Украины с призывом "умерить пыл" и прекратить блокировать транзит грузов и перемещение журналистов на дорогах. Об этом он сказал в видеообращении в субботу, 5 марта.

"Дорогие наши друзья из западной Украины. Поступают множественные сигналы о том, что Силы территориальной обороны практически парализовали движение по дорогам. И это плохо, потому что западная помощь, и гуманитарная, и военная, когда поступит, не сможет вовремя быть переброшена в центральные, восточные и южные области", – заявил Арестович в видеообращении, обнародованном в Facebook.

Он призвал представителей теробороны умерить свою "шпиономанию".

"Это огромная проблема. В своем рвении создали уже проблему на уровне государства. Из Офиса президента вынуждены этим заниматься", – подчеркнул Арестович.

По его словам, в сообщениях указывается, что силы теробороны при досмотре автомобильного транспорта и пассажиров не убирают машины с трассы на специальные площадки и таким образом вынуждают весь остальной транспорт стоять.

"И когда наши грузопотоки и пассажиропотоки двигаются в течение четырех с половиной часов на сорок километров – это уже государственная проблема. Пожалуйста, упорядочьтесь там на месте. Я не говорю уже о случаях, когда начинают жаловаться иностранные корреспонденты на факты не очень вежливого обращения с ними. Я вас призываю с уровня Офиса президента упорядочить дороги на западной Украине. Тернопольская, Ровенская, Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и другие области, через которые идет обратный поток сюда, в центральную Украину", – сказал Арестович.

Он призвал глав местных властей посодействовать в наладке сотрудничества и координации действий сил ТРО и правоохранительных органов, которым должны передаваться все подозрительные лица.

Арестович также призвал силы Национальной полиции оказать содействие теробороне в наладке фильтрации транспортного потока и оборудовании площадок для досмотра.

Накануне сообщалось, что на Николаевщине тероборона захватила российский Панцирь-С1. Среди захваченных трофеев также и машина связи.