РФ продолжает удары по Мариуполю и Волновахе

Вопреки договоренностям о гуманитарных коридорах, российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары.

Вооруженные силы РФ продолжают ракетно-бомбовые удары по Мариуполю, Волновахе и другим городам Украины, вопреки ранее достигнутым договоренностям. Об этом сообщает МИД Украины в субботу, 5 марта.

Обстрелы делают невозможным открытие гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданского населения и доставки медикаментов и продовольствия.

При этом утверждения Минобороны РФ "о якобы создании украинскими властями препятствий для выезда жителей окруженных городов не соответствуют действительности и являются дезинформацией, чтобы оправдать преступные действия российской армии", подчеркнули в МИД.

"Российская сторона игнорирует обращение международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного креста, по поводу прекращения огня для создания безопасных условий выезда мирного населения, а также раненых людей", - добавили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что действия России являются грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военное преступление согласно Римскому уставу.

"Мы призываем международное сообщество - государства и международные организации - немедленно осудить грубое нарушение Россией договоренностей об открытии гуманитарных коридоров и призвать Москву отдать приказ российским войскам прекратить огонь. Украина вместе с причастными гуманитарными организациями готова выполнить эвакуацию мирного населения, как только для этого появятся безопасные условия", - резюмировали в МИД Украины.

Ранее сегодня в Мариуполе началась эвакуация населения. Предполагалось, что эвакуация населения будет происходить из трех локаций по четко обозначенному маршруту, а с 9 до 16 будет сохраняться режим тишины.

Однако позже стало известно, что эвакуация из Мариуполя сорвана. Армия захватчиков не прекратила обстрелы. Людей просят вернуться в хранилища и ждать дополнительной информации.