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SCM помогает армии и украинцам в войне с Россией - Ахметов

Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала, а сейчас вынуждена защищаться против агрессии РФ.
SCM помогает армии и украинцам в войне с Россией - Ахметов
Предприятия компании SCM помогают армии и украинцам в войне с Россией. Об этом в комментарии УП заявил владелец компании бизнесмен Ринат Ахметов.    "Мы помогаем Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять", - завил он.   В частности, Метинвест закупит для теробороны бронежилеты, каски и аптечки.   Ахметов отметил, что Украина всегда была мирной страной, а РФ разрушает украинские города и поселки.   "Безусловно. Россия - страна-агрессор, а Путин - военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", - сказал бизнесмен.   Также Ахметов сообщил, что с Россией разорваны любые контакты. "Сейчас у нас там нет никаких интересов и активов", - уточнил он.   Ранее сообщалось, что Ахметов инициировал досрочную выплату предприятиями SCM миллиарда гривен налогов.   Также Ахметов предоставил на помощь Украине 150 миллионов гривен.   Также благотварительный фонд Ахметова и его компании организовывают поставку гуманитарной помощи в наиболее проблемные города.  
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