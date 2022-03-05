Зеленский провел переговоры с конгрессменами США

Более 200 американских политиков участвовали в разговоре с Владимиром Зеленским, чтобы из первых уст услышать о ситуации в Украине и задать вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в формате онлайн-конференции с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 5 марта.

"В общей сложности более 200 политиков присоединились к разговору с Владимиром Зеленским, чтобы из первых уст услышать о ситуации в Украине и задать вопросы", – говорится в сообщении.

Указано, что президент рассказал о положении дел в Украине и ходе боевых действий. Зеленский акцентировал внимание на военных преступлениях, совершенных российской армией: обстрелах школ, жилых домов, детских садов, церквей. Глава государства отметил, что от ракетных обстрелов пострадал мемориал Бабий Яр, в результате чего погибли мирные граждане.

Отдельно Зеленский поднял вопрос угрозы окружающей среде Украины и Европы. По его словам, оккупанты представляют угрозу для химических и ядерных объектов. Они уже захватили две АЭС и двигаются в направлении третьей – Южноукраинской.

"Цинизм таков, что они не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Мы не могли вести переговоры с людьми, у которых нет образования, которые находятся в средневековье", – отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что на территории Украины расположено 15 атомных блоков, каждый из которых теперь может стать новым Чернобылем.

Президент также сообщил конгрессменам, что для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры Украине необходима безопасность в небе. Это можно обеспечить путем закрытия воздушного пространства над Украиной или поставки нашему государству самолетов советского производства из стран, которые до сих пор их эксплуатируют.

Также президент призвал и дальше усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего содействия (MFN status).

В ходе общения конгрессмены задали Владимиру Зеленскому свои вопросы и пообещали предоставить Украине всю возможную помощь.