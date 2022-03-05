Международный союз железных дорог отстранил РФ и Беларусь

Ранее Мининфраструктуры обратилось к 11 крупнейшим организациям мира с просьбой блокировать РФ в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма.

Министерство инфраструктуры Украины получило в субботу, 5 марта, ответ от Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении железных дорог России и Беларуси от участия в организации.

Там отметили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой.

Участие РФ и Беларуси приостановлено до возвращения мирной ситуации в Украине.

"2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и наиболее влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма", - напомнили в министерстве.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что ряд стран Евросоюза упростили правила проезда для перевозчиков гуманитарной помощи в Украину.

Международный союз железных дорог – всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.