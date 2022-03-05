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Анонсирован третий раунд переговоров Украина-РФ

Представители украинской и российской сторон встретятся на завершающий раунд переговоров уже в понедельник.
Анонсирован третий раунд переговоров Украина-РФ

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в субботу, 5 марта.

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - написал Арахамия.

Ранее украинские переговорщики заявили о тяжелых переговорах между Украиной и Россией. Но украинская сторона не пойдет на уступки, которые могут принизить борьбу украинцев с агрессором, заверил Подоляк.

Напомним, 3 марта проходил второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Ключевыми вопросами в повестке дня были немедленное прекращение огня, перемирие и гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей.

Позже советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на переговорах о прекращении войны Россия снижает требования к Украине.

 

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