Над Краматорском сбили крылатую ракету

Над Краматорском украинские ПВО сбили российскую крылатую ракету. В сети также опубликовано видео.

Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском Донецкой области. Об этом сообщают жителей города.

В сети также опубликовано видео.

Напомним, на Киевщине произошло ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С. При этом оба российские самолеты были сбиты. Один украинский МиГ-29 также был потерян.

Перед этим в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения двух российских вертолетов. Предположительно, удары были нанесены с земли.

Напомним, сегодня утром сообщалось о 30 сбитых российских самолетах с начала войны.