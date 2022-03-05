Арестович пояснил, как обращаться в пленными военными РФ

Алексей Арестович призвал не публиковать видео с пленными, а также не проводить дознание, так как это делают специальные органы.

Советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, как обращаться с пленными российскими военными в субботу, 5 марта.

Арестович подчеркнул, что категорически запрещается варварское обращение с пленными, так как западные партнеры крайне негативно реагируют на такие факты.

Он также призвал не публиковать видео с пленными, чтобы не было обвинений в нарушении Женевской конвенции.

При этом максимум, что можно спросить - номер воинской части и ФИО, так как дознание ведут специальные органы.

Напомним, что ранее СБУ показала пленного, который в 2014 году предал Украину. Российский солдат завил, что сдался в плен сам и сдал свой взвод после того, как увидел сопротивление украинских мирных жителей.